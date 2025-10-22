Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa
Pisa 21 ottobre 2025- Torna la rubrica dedicata alle scelte musicali curata dall'emìttente pisana Radio Incontro. Luca Demar ha selezionato le più ascoltate negli ultimi 7 giorni. 1. Annalisa & Marco Mengoni – “Piazza San Marco” Lo scenario di una malinconica Venezia, fa da sfondo alle due voci più in voga del momento. Chiudendo gli occhi: i ponti, i vaporetti, e i piccioni di piazza San Marco prendono forma sotto di un tramonto che solo la città più romantica del mondo ci può regalare. 2. Tiziano Ferro – “Cuore rotto” Una confessione a cuore aperto e da chi vuole condividere tutto con i propri fans. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
È tempo di #Top3 su Free Party! Questo weekend su Radio Tausia torna la classifica con le 30 hit più ascoltate della settimana, scelte da Fox con il vostro aiuto! Ecco quando siamo in onda: Sabato: 14:00 – 16:00 Domenica: 17:00 – 19:00 Merc - facebook.com Vai su Facebook
Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa - Un'altra settimana accompagnata dalla musica scelta da Luca Demar, tra successi nuovi e riconferme. Riporta lanazione.it
Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa - Ecco le più programmate della settimana a Radio Incontro Pisa. Secondo lanazione.it