Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 21 ottobre 2025- Torna la rubrica dedicata alle scelte musicali curata dall'emìttente pisana Radio Incontro. Luca Demar ha selezionato le più ascoltate negli ultimi 7 giorni. 1. Annalisa & Marco Mengoni – “Piazza San Marco” Lo scenario di una malinconica Venezia, fa da sfondo alle due voci più in voga del momento. Chiudendo gli occhi: i ponti, i vaporetti, e i piccioni di piazza San Marco prendono forma sotto di un tramonto che solo la città più romantica del mondo ci può regalare. 2. Tiziano Ferro – “Cuore rotto” Una confessione a cuore aperto e da chi vuole condividere tutto con i propri fans. 🔗 Leggi su Lanazione.it

