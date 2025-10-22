Le periferie di Milano al setaccio | il video dell' operazione congiunta

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra piazzale Selinunte, Segesta, Stazione FS Lampugnano e Molino Dorino, 290 agenti coinvolti, che hanno dato vita a 25 posti di controllo. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

