Le penultime lettere di Mario Rui n. 12* Caro Dries, come stai? Senti, ma tu ti trovavi bene a Eindhoven? Vabbè, ma tu giocavi, immagino che le forze dell’ordine non dessero noia ai calciatori. Te lo scrivo perché ieri non sono potuto entrare allo stadio – e che fortuna, mi dirai, ma ci arriviamo dopo – nonostante avessi un biglietto per la tribuna. Sono stato fermato mentre stavo firmando qualche autografo a un gruppo di tifosi del Napoli. A loro, come a me, non è servito mostrare i biglietti. Tantomeno poi dire chi fossi e che sono cittadino portoghese. Una cosa assurda, non mi era mai successa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Le penultime lettere di Mario Rui / Caro Dries, da tempo non vedevo un simile orrore su un campo di calcio