Le parole di Barghouti | voglio il mio Paese libero dall'occupazione

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un editoriale del 2002 il leader palestinese sul Washington Post analizza la situazione Palestinese e la politica israeliana. L'analisi è ancora attuale, sono cambiati solo gli interpreti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

