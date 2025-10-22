Le parole di Barghouti | voglio il mio Paese libero dall'occupazione
In un editoriale del 2002 il leader palestinese sul Washington Post analizza la situazione Palestinese e la politica israeliana. L'analisi è ancora attuale, sono cambiati solo gli interpreti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ottobre 2025. Nel negoziato per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, il nome di Marwan Barghouti entra e scompare dai tavoli come un segnale da leggere più che da discutere. Israele lo esclude da ogni scambio, Hamas non lo pretende apertamente.
"Marwan Barghouti va liberato, ma non adesso"
Barghouti, il figlio Arab: «Mio padre può unire la Palestina. Che choc vederlo in quel video» - Ne aveva solo 12 quando suo padre, Marwan, è stato portato in carcere dalle forze di sicurezza israeliane.