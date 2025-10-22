le parole che cantano il sociale i finalisti del concorso

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati selezionati i finalisti del concorso “Le parole che cantano il sociale – Viaggio nel Cantautorato Italiano”, promosso dal Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio ETS. La giuria si è riunita ieri, 21 ottobre, alle ore 17.30, presso la sede legale del CSV in Corso Umberto I, 109 ad Avellino, per valutare i lavori provenienti da tutta Italia, con una significativa partecipazione dalle regioni Campania e Puglia. I finalisti saranno premiati durante l’evento conclusivo in programma il 24 ottobre 2025 presso il Palavetro di Pietrelcina (BN). La cerimonia di premiazione rientra tra gli appuntamenti di chiusura del progetto “Irpinia Sannio Capitale Italiana del Dono 2025”, promosso in occasione del decimo anniversario del Giorno del Dono, un’iniziativa dell’Istituto Italiano della Donazione (IID), realizzata in collaborazione con CESVOLAB – CSV Irpinia Sannio ETS. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

