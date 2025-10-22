"Non mi aspettavo tanta gente durante i primi due giorni della mia mostra a Predappio Alta dal titolo ‘Nostalgia’: un viaggio nei ricordi, luoghi e storie raccontate nei dipinti esposti, presso le cantine del ristorante La Vecia Cantena dla Prè". E’ molto soddisfatto e commosso il pittore Franco Gianelli, in arte Grota, per il grande successo inaspettato. L’inaugurazione della mostra, alla presenza del sindaco di Predappio Roberto Canali e del professore Luigi Impieri, era programmata nei locali della cantina Zoli, ma vista la grande affluenza di pubblico, è stata spostata in piazza Cavour, il cuore dell’antico borgo della Pré. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le opere di Grota conquistano Predappio Alta