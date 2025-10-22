Le nuove frontiere dell’high-tech | i robot lavorano in Giappone ma li manovrano dalle Filippine

In un grattacielo di Manila, nelle Filippine, una sessantina di giovani operatori passano la giornata davanti agli schermi. Il loro compito? Controllare robot che riforniscono scaffali di supermercati in Giappone, a migliaia di chilometri di distanza. Quando uno dei robot lascia cadere una lattina, qualcuno indossa un visore VR e con dei joystick lo aiuta a riprenderla. Benvenuti nel nuovo mondo del lavoro globale. I robot AI sono stati progettati dalla startup giapponese Telexistence e dal 2022 sono operativi nei magazzini di oltre 300 negozi FamilyMart e Lawson a Tokyo. Presto arriveranno anche nelle catene 7-Eleven. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Le nuove frontiere dell’high-tech: i robot lavorano in Giappone, ma li manovrano dalle Filippine

