Le nuove dichiarazioni della popstar dopo le rivelazione choc nel memoir dell’ex marito Kevin Federline | Mi hanno spezzato le ali
B ritney Spears torna a parlare della propria salute e delle cicatrici lasciate dopo il periodo di 13 anni sotto la tutela legale imposta dal padre. La popstar ha scelto i social per spiegare come quegli anni abbiano influito profondamente sul suo corpo e sulla sua mente. « Mi hanno spezzato le ali e ho subito danni cerebrali molto tempo fa, al 100% ». Una confessione che arriva poco dopo l’uscita del libro di memorie del suo ex marito Kevin Federline, You Thought You Knew. Opera in cui l’ex ballerino rivela dettagli scomodi sull’ex moglie, raccontando alcuni episodi problematici e le divergenze legate all’educazione dei figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo aver promesso durate monstre paragonabili a lungometraggi, le nuove informazioni ridimensionano le dichiarazioni dei mesi scorsi. Vai su Facebook
Listini Ue avanzano, Trump cambia tono su Cina • Si attenuano già le tensioni sul fronte commerciale dopo le nuove dichiarazioni di Trump sulla Cina e i listini Ue aprono in rialzo - X Vai su X
Rosalía annuncia Lux: tutto quello che sappiamo sul suo nuovo album - La popstar catalana torna con un nuovo album che unisce flamenco, sperimentazione elettronica e spiritualità femminile ... Da vogue.it
Kevin Federline, l’ex marito di Britney Spears sostiene che la popstar abbia assunto cocaina durante l’allattamento dei figli - Kevin Federline, ex marito di Britney Spears, lancia un’altra bomba dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni: l’uomo ha affermato la voce di I’m A Slave For You, faceva uso di cocaina durante il peri ... Lo riporta msn.com