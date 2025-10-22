Le novità beauty di ottobre 2025

Prodotti smart, texture avvolgenti e luoghi dove il tempo sembra fermarsi per mettere in connessione mente e pelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le novità beauty di ottobre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

Presentate ieri alla stampa le ultime novità firmata The Organic Pharmacy, beauty brand nato più di 25 anni fa a Londra con la missione di perseguire il benessere utilizzando il meglio della natura. Nella suggestiva cornice della galleria milanese GLAUCO CA - facebook.com Vai su Facebook

Beauty must-have di ottobre: cosa sta spopolando su TikTok e chi ha vinto gli Oscar della bellezza - Ottobre si rivela un mese cruciale per il mondo beauty, segnato da una convergenza unica tra il giudizio popolare di TikTok e il verdetto autorevole degli “Oscar della Bellezza”, gli ... Si legge su dilei.it