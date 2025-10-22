Le novità beauty di ottobre 2025

Vanityfair.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prodotti smart, texture avvolgenti e luoghi dove il tempo sembra fermarsi per mettere in connessione mente e pelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

le novit224 beauty di ottobre 2025

© Vanityfair.it - Le novità beauty di ottobre 2025

Leggi anche questi approfondimenti

Beauty must-have di ottobre: cosa sta spopolando su TikTok e chi ha vinto gli Oscar della bellezza - Ottobre si rivela un mese cruciale per il mondo beauty, segnato da una convergenza unica tra il giudizio popolare di TikTok e il verdetto autorevole degli “Oscar della Bellezza”, gli ... Si legge su dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Novit224 Beauty Ottobre 2025