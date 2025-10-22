di Laura Valdesi SIENA "Benissimo". Così si è trovato a Siena, dopo l’insediamento nel maggio scorso, il nuovo presidente del tribunale Gianmarco Marinai. "Accolto nel modo migliore", aggiunge confessando che, ancora, non si è tuffato nel mood contradaiolo "sebbene nei giorni del Palio sia davvero speciale vedere le persone che hanno un sentimento così forte. Un’atmosfera che infonde grande calore". Presidente, veniamo alle note dolenti: il punto sugli organici del tribunale. "Per quanto riguarda i magistrati Siena si conferma come un Ufficio di passaggio, c’è molto turn over. A settembre ne sono andati via in tre (Lisi, Cerretelli e Minerva, ndr), entro dicembre ne arriveranno quattro in tirocinio (Mot, ndr). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le mosse di Marinai: "Mancano giudici di pace. Situazione drammatica. Penale, fiore all'occhiello"