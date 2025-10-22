Le Montagne della follia | Guillermo Del Toro conferma il film è stato definitivamente cancellato dopo 15 anni
Dopo un decennio di speculazioni, sembra che uno dei progetti cinematografici più attesi di Guillermo del Toro sia finalmente e ufficialmente morto. Il regista premio Oscar ha appena pubblicato il suo adattamento cinematografico di Frankenstein, un altro progetto che aveva in mente da molto tempo. Tuttavia, sembra che il suo film Le Montagne della follia non vedrà mai la luce. Del Toro ha annunciato ufficialmente il suo film At the Mountains of Madness nel 2010, riferendo di aver lavorato alla sceneggiatura per anni prima di allora. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
