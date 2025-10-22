Le location de Il Mostro dove è stata girata la nuova serie Netflix sul serial killer di Firenze

Girata tra Firenze, la campagna toscana e la Tuscia laziale, Il Mostro è la nuova serie italiana su Netflix diretta da Stefano Sollima. Un racconto potente e inquietante sul caso del Mostro di Firenze, che trasforma i luoghi reali in set cinematografici dal fascino oscuro. Ecco dove è stata girata e perché la scelta delle location è parte essenziale della narrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it