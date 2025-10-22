Le ho trovate a terra beccato con dosi di crack 18enne incensurato arrestato a Castellammare

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di crack e di centinaia di euro in contanti e, per questo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

