Le ho trovate a terra beccato con dosi di crack 18enne incensurato arrestato a Castellammare

Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di crack e di centinaia di euro in contanti e, per questo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

