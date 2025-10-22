Le feste natalizie regalano posti
Con l’arrivo delle festività natalizie cresce la domanda di personale nel commercio e nella grande distribuzione. Tra decorazioni, regali e shopping, i negozi si preparano alla stagione più intensa dell’anno e partono le assunzioni per i lavori stagionali.Tra le prime aziende a muoversi c’è Leroy Merlin, che cerca addetti alle vendite per il periodo natalizio nei punti vendita toscani. I contratti sono stagionali, con settimana lavorativa su cinque giorni (dal lunedì alla domenica) e turni programmati con largo anticipo per favorire l’equilibrio tra vita privata e lavoro. Tra i benefit: sconti sui prodotti Leroy Merlin e Bricocenter ed un portale dedicato ai dipendenti con convenzioni per viaggi, tecnologia e tempo libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Babà pandoro: ho creato questa variante di Babà per le feste natalizie. Ricetta Stampo pandoro 500g 250g farina Manitoba 75g burro o margarina 5g sale 25g zucchero 12g lievito di birra fresco secco 5g 5 uova medie intere circa 250g Cottura 180 - facebook.com Vai su Facebook
Le feste natalizie regalano posti - Con l’arrivo delle festività natalizie cresce la domanda di personale nel commercio e nella grande distribuzione. Si legge su msn.com
Per Natale regalati un divano a due posti SKLUM - I nuovi divani a due posti SKLUM attirano subito l'attenzione grazie al loro design elegante e compatto: ecco i modelli da non perdere. Segnala msn.com
Festa di luci e di colori. Natale dà spettacolo - Un Babbo Natale in rosso su un cavallo a dondolo “d’oro”, luminarie giganti a forma di pacco dono e stella cometa, l’ormai tradizionale braciere delle feste a fianco del chiosco, punto di ritrovo ogni ... Si legge su ilgiorno.it