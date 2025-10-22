Le età della donna | vivere ogni fase in salute incontro a Villa Obizzi-Albignasego

Giovedì 23 ottobre, ore 19, a Villa Obizzi (Albignasego) si parlerà di donne e di come affrontare nel migliore dei modi ogni età dal punto di vista della salute.“Le età della donna: vivere ogni fase in salute” è il titolo dell’evento organizzato da Synlab nell’ambito degli appuntamenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

