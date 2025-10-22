Le emittenti cattoliche italiane si incontrano a Chiavari | presente anche Teleclubitalia
Si è svolto a Chiavari l’incontro annuale delle emittenti aderenti a Corallo TV, il network che riunisce le televisioni cattoliche italiane. L’appuntamento, ospitato da Telepace Chiavari e promosso da Corallo, guidata dalla direttrice Alessia Caricato, ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione sul ruolo dei media cattolici nel panorama dell’informazione nazionale. Le emittenti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Scopri altri approfondimenti
Re Carlo e Camilla torneranno in Italia per incontrare papa Leone: «Appuntamento per fine ottobre» - Re Carlo e la regina Camilla torneranno a fine ottobre in Italia per completare la visita di Stato nel Bel Paese dell’aprile scorso. Si legge su corriere.it