Le difficoltà della Juventus di Igor Tudor e quell' amore liquido che lo vorrebbe allontanare
La Juventus inciampa clamorosamente contro il Como, sconfitta 2-0 in un mezzogiorno di fuoco. Il gol lampo di Kempf e il lampo di genio di Nico Paz hanno messo fine a ogni illusione di solidità. Più della sconfitta a far impressione è il repentino cambio di umore attorno a Igor Tudor: l’allenatore arrivato da Spalato a Torino nottetempo in macchina e che fino a ieri veniva celebrato come il restauratore dell’identità bianconera, oggi è visto quasi come un ostacolo da rimuovere. Un ribaltamento che sorprende fino a un certo punto se letto attraverso la lente di Zygmunt Bauman. In " Amore liquido ", il sociologo e filosofo polacco propone un ulteriore approfondimento della sua teoria postmoderna sulla nostra società liquida caratterizzata da incertezza e cambiamenti frenetici, da legami fragili quanto le ginocchia di Bremer, soggetti a continua revisione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Forever JUVE. . Tudor alla vigilia di Real Madrid Juventus rivendica la bontà del suo lavoro e sottolinea gli errori arbitrali e la difficoltà del calendario - facebook.com Vai su Facebook
Il #Monaco, in difficoltà con Adi #Hütter, ha sondato la disponibilità di #ThiagoMotta per la panchina. L’ex allenatore di #Bologna e #Juventus, però, ha rifiutato la proposta, preferendo attendere un progetto più in linea con le proprie ambizioni prima di torn - X Vai su X
Le difficoltà della Juventus di Igor Tudor e quell'amore liquido che lo vorrebbe allontanare - Se fino a poche settimane fa il croato veniva incensato per il suo coraggio e per la vittoria all’ultimo respiro nel derby d’Italia, oggi è bersaglio di una tifoseria che non perdona, che cambia umore ... Scrive ilfoglio.it
Juventus, ultimo mese per Igor Tudor: la Juve deve trovare un’identità, i possibili sostituti in caso di addio - Igor Tudor è chiamato a fare un lavoro migliore nel prossimo mese. Secondo sportpaper.it
Lazio Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor a rischio? La sfida contro i biancocelesti può decidere il futuro - La partita contro i biancocelesti può decidere il futuro: le ultime Juventus, aria tesa attorno a Tudor. Si legge su lazionews24.com