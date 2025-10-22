Le difficoltà della Juventus di Igor Tudor e quell' amore liquido che lo vorrebbe allontanare

La Juventus inciampa clamorosamente contro il Como, sconfitta 2-0 in un mezzogiorno di fuoco. Il gol lampo di Kempf e il lampo di genio di Nico Paz hanno messo fine a ogni illusione di solidità. Più della sconfitta a far impressione è il repentino cambio di umore attorno a Igor Tudor: l’allenatore arrivato da Spalato a Torino nottetempo in macchina e che fino a ieri veniva celebrato come il restauratore dell’identità bianconera, oggi è visto quasi come un ostacolo da rimuovere. Un ribaltamento che sorprende fino a un certo punto se letto attraverso la lente di Zygmunt Bauman. In " Amore liquido ", il sociologo e filosofo polacco propone un ulteriore approfondimento della sua teoria postmoderna sulla nostra società liquida caratterizzata da incertezza e cambiamenti frenetici, da legami fragili quanto le ginocchia di Bremer, soggetti a continua revisione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

