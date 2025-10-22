Le democrazie liberali rischiano di trasformarsi in oligarchie autoritarie | le élite collassano i diritti diminuiscono e l' etica è in crisi

Dalla dissoluzione dell’umanesimo alla scomparsa della sinistra, dall’ascesa dei potentati finanziari al conformismo mediatico, l’ambasciatrice denuncia un sistema che ha smarrito la dimensione collettiva e il senso di giustizia e solidarietà L’attualità della politica internazionale rimanda. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Le democrazie liberali rischiano di trasformarsi in oligarchie autoritarie: le élite collassano, i diritti diminuiscono e l'etica è in crisi

Leggi anche questi approfondimenti

Dal 14 al 24 ottobre a Roma si terrà la XVI edizione del @festivaldelladiplomazia, dedicata al tema "Cost of Principles" e aiuterà a riflettere sulle tante sfide che le democrazie liberali, l’Unione Europea e le Nazioni Unite dovranno affrontare per preservare - facebook.com Vai su Facebook

Totale solidarietà al conduttore di Report Sigfrido Ranucci per l’attentato di questa notte. La libertà di stampa e il lavoro dei giornalisti non possono e non devono essere oggetto di intimidazioni perché sono valori fondanti delle democrazie liberali e devono es - X Vai su X

Perché il lancio dell'AI Mode di Google mette in crisi gli editori e le democrazie liberali - Con l'introduzione dell'AI Mode, Google sta trasformando radicalmente il panorama della ricerca online. Secondo innovazione.tiscali.it