Le criticità del Pronto soccorso | Non c’è carenza di personale

"La qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti del pronto soccorso non risultano compromesse, né a rischio a causa di carenze di personale medico-infermieristico": il caso del pronto soccorso tifernate è stato affrontato nel consiglio comunale di lunedì quando il vicesindaco Giuseppe Stefano Bernicchi ha dato conto della relazione del direttore ospedaliero Silvio Pasqui. Si parla di una riorganizzazione che dal mese di settembre ha visto il reparto potenziato, anche "grazie all’inserimento di due medici (di medicina generale) che operano nell’ambito dell’accordo sperimentale che a oggi vede coinvolti 10 professionisti in tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

