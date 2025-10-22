le ciglia ricrescono dopo le estension solo se vengono applicate e poi rimosse correttamente e se curate con appositi sieri di rinforzo

N on c’è un tempo preciso per vederle riaffiorare, ma le ciglia, dopo le extension, ricrescono. In genere completano il loro ciclo di crescita al massimo in 6 settimane, mentre i danni causati da una rimozione impropria possono prolungare questo processo. Sopracciglia decolorate, il ritorno del trend più discusso: Jenna Ortega fa scuola X Leggi anche › Ciglia belle e sane: tutti i segreti beauty per rinforzarle › Tendenze sopracciglia per l’inverno: dalle “Slit brow” alle “straight” Dopo quanto tempo le ciglia ricrescono dopo le extension?. Come i capelli, anche le ciglia hanno un follicolo pilifero e seguono un ciclo naturale di crescita e di caduta scandita da fasi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

