Le allergie cambiano nel tempo e finalmente la scienza ha scoperto perché

La chiave per spiegare asma, allergie alimentari e dermatite atopica potrebbe risiedere nel microbiota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le allergie cambiano nel tempo e finalmente la scienza ha scoperto perché

