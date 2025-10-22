le acli di arezzo un confronto sulla dottrina sociale della chiesa

Arezzo, 22 ottobre 2025 – Un percorso culturale e valoriale di approfondimento sulla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica. A proporlo sono le Acli di Arezzo che hanno organizzato un ciclo di incontri dal tema “La sfida delle nuove povertà” che ripartirà venerdì 24 ottobre, alle 18.30, nella Sala di Giustizia del palazzo vescovile e che proseguirà nei prossimi mesi con tappe nei circoli diffusi in tutta la provincia. La volontà è di stimolare un momento di riflessione sui valori di solidarietà, dignità del lavoro e inclusione che, aperto alla partecipazione e al contributo di ogni cittadino, partirà dai precetti della Dottrina Sociale della Chiesa per declinarli e attualizzarli sulle sfide sociali ed economiche del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

