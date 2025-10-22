Le 50 persone più cool del mondo
Nel 2025, il vero stile personale è più raro che mai. Il gusto contemporaneo è governato dagli algoritmi e dalle micro-tendenze effimere di TikTok, mentre gli stylist detengono un potere assoluto sui ricchi e famosi. In questo turbinio di outfit tutti uguali, però, dobbiamo riconoscere come l’originalità brilli più che mai (proprio come lo smeraldo al dito di Law Roach). Tutte le 50 persone, coppie, famiglie o altro, presenti in questa lista sono anticonformiste, e si vestono solo per sé stesse. Ci auguriamo che la coerenza e la sperimentazione, la sottigliezza e l’audacia e, soprattutto, la creatività e un amore genuino per l’abbigliamento ti ispirino, stimolino e delizino come hanno fatto con noi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
