Le 45 maggiori aziende di carne e latticini emettono più gas serra dell’intera Arabia Saudita cioè il 2° produttore di petrolio

In due anni, tra il 2022 e il 2023, le 45 maggiori aziende produttrici di carne e latticini al mondo hanno generato complessivamente oltre un miliardo di tonnellate di emissioni di gas serra, più di quelle dell’ Arabia Saudita, secondo produttore di petrolio globale. E più emissioni di metano di quelle generate, solo nel 2023, da tutti i Paesi di Unione Europea e Regno Unito. Sono le nuove stime pubblicate in un’analisi a firma di Foodrise, Friends of the Earth U.S., Greenpeace Nordic e Institute for Agriculture and Trade Policy, in vista della Conferenza delle Parti sul Clima, la Cop 30, che si terrà in Brasile dal 10 al 21 novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le 45 maggiori aziende di carne e latticini emettono più gas serra dell’intera Arabia Saudita (cioè il 2° produttore di petrolio)

