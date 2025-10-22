Lazio occasione Isaksen | contro la Juve possibile prima da titolare
Dopo la mononucleosi e un lungo stop, l’esterno danese pronto a partire dall’inizio. E con Tudor ha i conti in sospeso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Il 29 ottobre Lazio Innova e @GSErinnovabili organizzano un workshop dedicato alla transizione energetica nel Lazio. Un'occasione unica per confrontarsi su strategie, innovazione e ricerca, con il contributo di istituzioni e imprese https://lazioinnova.it/eve
Lazio, occasione Isaksen: contro la Juve possibile prima da titolare - Dopo la mononucleosi e un lungo stop, l’esterno danese pronto a partire dall’inizio. Segnala msn.com
Isaksen, obiettivo riscattarsi (aspettando la Juve). Il primo bilancio con la Lazio - Lazio in emergenza offensiva: Isaksen ritrova spazio e vuole prendersi la scena La Lazio si prepara alla delicata sfida contro la Juventus in condizioni tutt’altro che ideali, soprattutto sul fronte o ... Da lazionews24.com
Isaksen è pronto a ripartire e a far vedere il suo talento: con la Juve la prima da titolare dell’anno - Isaksen ha cominciato ad allenarsi in gruppo soltanto nella prima metà di settembre, posticipando il suo inizio di stagione. Scrive laziopress.it