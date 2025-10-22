Lazio Juve tegola per Sarri | un titolare salterà la sfida contro i bianconeri Il comunicato ufficiale e i tempi di recupero

Lazio Juve, tegola per Sarri: un titolare salterà la sfida. Gli aggiornamenti in vista della sfida di Serie A. Brutte notizie in casa Lazio a una settimana esatta dalla supersfida contro la Juventus. Nel match pareggiato 0-0 contro l’Atalanta, Maurizio Sarri ha perso per infortunio Matteo Cancellieri. Una tegola pesantissima per il tecnico biancoceleste, che dovrà rinunciare a uno dei suoi esterni più in forma proprio per il big match di domenica 26 ottobre. L’esterno biancoceleste è stato costretto a chiedere il cambio al 20° minuto della sfida contro i nerazzurri, a causa di un problema muscolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

