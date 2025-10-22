Lavrov respinge il cessate il fuoco Niente incontro tra Donald e Putin

Laverita.info | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova frenata dei negoziati: il ministro degli Esteri russo rinvia ancora una volta alle «cause profonde» del conflitto e dice no al congelamento delle linee del fronte. Salta il summit in preparazione tra i due leader. 🔗 Leggi su Laverita.info

lavrov respinge il cessate il fuoco niente incontro tra donald e putin

© Laverita.info - Lavrov respinge il cessate il fuoco. Niente incontro tra Donald e Putin

Contenuti che potrebbero interessarti

lavrov respinge cessate fuocoMosca rifiuta il cessate il fuoco, scontro tra Lavrov e Rubio: sfuma il summit di Budapest - La Russia chiude ogni spiraglio su un possibile cessate il fuoco in Ucraina, facendo saltare il summit di Budapest e inasprendo lo scontro diplomatico con ... Scrive thesocialpost.it

lavrov respinge cessate fuocoTrump-Putin, vertice a rischio. Lavrov: “Contrari a cessate il fuoco immediato” - Possibili novità sul vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin che sembrava essere prossimo a verificarsi ma qualcosa non sembra filare. Secondo newsmondo.it

lavrov respinge cessate fuocoGuerra Ucraina Russia, Lavrov: “Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Lavrov: “Siamo contrari a un cessate il fuoco immediato”. Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Lavrov Respinge Cessate Fuoco