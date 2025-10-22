Lavrov respinge il cessate il fuoco Niente incontro tra Donald e Putin

Nuova frenata dei negoziati: il ministro degli Esteri russo rinvia ancora una volta alle «cause profonde» del conflitto e dice no al congelamento delle linee del fronte. Salta il summit in preparazione tra i due leader. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lavrov respinge il cessate il fuoco. Niente incontro tra Donald e Putin

