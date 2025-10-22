Lavoro Salute e sicurezza…insieme! | concorso di idee per studenti

Ildenaro.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il  ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  insieme al ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con  Inail, rilancia il concorso nazionale  – dedicato agli  studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP – “Salute e sicurezza.insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle politiche di promozione della cultura della prevenzione, punta a  sensibilizzare le giovani generazioni  sull’importanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzando la creatività come strumento educativo e di cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

lavoro salute sicurezza8230insieme concorsoTerza edizione per concorso idee 'Salute e sicurezza…insieme!' - Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al ministero dell'Istruzione e del Merito e in collaborazione con Inail, rilancia il concorso nazionale - Lo riporta ansa.it

lavoro salute sicurezza8230insieme concorsoTerza edizione concorso per studenti su salute e sicurezza - Il ministero del Lavoro, insieme al ministero dell'Istruzione, in collaborazione con Inail, rilancia il concorso nazionale - Come scrive ansa.it

Calderone e Valditara: “La sicurezza nel lavoro si insegna a scuola”. Torna il concorso nazionale per educare alla prevenzione - Valorizzare la creatività per parlare di sicurezza, dare voce agli studenti, coinvolgerli in un percorso di consapevolezza e responsabilità che inizia tra i banchi di scuola. orizzontescuola.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Salute Sicurezza8230insieme Concorso