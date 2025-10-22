Lavoro Salute e sicurezza…insieme! | concorso di idee per studenti

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al ministero dell’Istruzione e del Merito e in collaborazione con Inail, rilancia il concorso nazionale – dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi IeFP – “Salute e sicurezza.insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola”. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle politiche di promozione della cultura della prevenzione, punta a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzando la creatività come strumento educativo e di cittadinanza attiva. 🔗 Leggi su Ildenaro.it