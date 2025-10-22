Lavoro nero in risalita altro disastro targato centrodestra

“Il Reddito di cittadinanza era un incentivo al lavoro nero ”; “Col salario minimo rischiamo più lavoro nero”. Quante volte negli ultimi anni abbiamo sentito la destra ripetere queste frasi in Parlamento e in tv? Tante, tantissime. Siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, ecco che nel 2023, come rilevato nei giorni scorsi dall’Istat nel report sull’Economia non osservata, il tasso di occupazione irregolare è tornato a crescere dopo 5 anni di calo consecutivo – raggiungendo il 12,7%. Ciò non con la sinistra al governo, bensì con FdI-Lega-FI nella plancia di comando. Proprio così. Non si tratta di un anno casuale, per giunta, bensì di quello in cui – con il decreto primo maggio – è stato abolito il RdC. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Lavoro nero in risalita, altro disastro targato centrodestra

