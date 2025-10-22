Lavoro dignitoso il Comune di Perugia fissa il minimo salariale a 9 euro lordi

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Perugia ha approvato oggi le Linee d’indirizzo per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti pubblici del Comune di Perugia, un provvedimento che rafforza l’impegno dell’amministrazione a favore di un lavoro giusto, dignitoso e tutelato.La delibera dà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

