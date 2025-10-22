Lavori sulla Statale 33 chiusa per una notte la strada tra Feriolo e Fondotoce

Chiude per una notte, almeno parzialmente, la Statale del Sempione tra Feriolo e Fondotoce.A darne comunicazione è il Comune di Baveno, secondo cui Anas ha informato che dalle 22 del 24 alle 6 del 25 ottobre sarà istituito un senso unico alternato dal km 0+500 al km 0+800 della Statale 33. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

