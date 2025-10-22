Lavori porto Vigliena residenti denunciano vibrazioni e lesioni in casa | l’Adsp nega è scontro

Tempo di lettura: 4 minuti Alcuni residenti della zona di Vigliena denunciano danni strutturali agli edifici causati dai lavori al porto di San Giovanni a Teduccio, insieme a gravi forme di inquinamento ambientale e a rischi per la salute. Dopo apposita riunione, l’Autorità Portuale risponde: “ Chiederemo maggiore attenzione alle imprese”. La risposta però non piace agli abitanti, affiancati dal Comitato civico San Giovanni. La riunione “non ha prodotto gli esiti auspicati” spiega Enzo Morreale, referente del comitato. “ Nei prossimi giorni – aggiunge – verificheremo se nell’esecuzione delle opere verranno adottati gli accorgimenti promessi; in caso contrario, ci riserviamo di interessare la Prefettura”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

