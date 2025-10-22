Lavori per eliminare gli scarichi fognari nel canale Boccadifalco cambia la viabilità nel quartiere

Scattano i lavori per eliminare gli scarichi fognari nel canale Boccadifalco, cambia la viabilità nel quartiere. L'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria ha emanato ieri un’ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale nel quartiere.LEGGI L'ORDINANZANel dettaglio, il provvedimento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

