Lavori in corso | nel comune diverse vie rimarranno senza acqua

A Cavenago di Brianza saranno a centinaia i cittadini che rimarranno senza acqua, ma solo per poche ore. Ad annunciarlo è stata BrianzAcque, l’azienda che gestisce il servizio idrico: a causa di un intervento di manutenzione programmato dalle 21 alle 24 di oggi, mercoledì 22 ottobre, il servizio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Lavori in corso in : modifica alla viabilità Dal 27 Ottobre al 10 Novembre 2025, per l’avvio dei lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile, in via Tagliate saranno attivi provvedimenti temporanei alla circolazione dal lunedì al venerdì, Vai su Facebook

Lavori nella propria unità abitativa e sulle parti comuni del condominio - Buongiorno, per l'anno 2024 ho sostenuto spese di recupero patrimonio edilizio sia sul mio immobile che su parti comuni di mini condominio. corriere.it scrive

Investimenti del Comune: "Lavori per via Regnoli e corso Mazzini". E si chiuderà la galleria - "Sappiamo che non potremo realizzarli tutti, ma inserire le opere nel documento ci permette di partecipare a bandi per chiedere fondi", ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Salerno, polemica per i lavori al Corso: «Cantiere da rimodulare». Ma il Comune non arretra - Dall’opposizione alla maggioranza, dal restyling del Corso a quello agli svincoli stradali. Da ilmattino.it