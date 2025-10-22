Lavori in centro si muovono un' autopompa e una betoniera | strada chiusa due giorni
Lavori in centro storico. Nella giornata di giovedì 23 e venerdì 24 dalle 9 alle 12.30 via Boldini sarà chiusa al transito (eccetto autorizzati) nel tratto compreso tra corso della Giovecca e via Filippo de Pisis, per operazioni di movimentazione di un'autopompa e una betoniera per lavori edili. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Centro storico, al via i lavori del Pinqua: come cambia il nucleo antico A fine mese iniziano a Castellana Grotte gli interventi di riqualificazione dei percorsi e di recupero di beni, spazi e funzioni pubbliche del Programma Innovativo Qualità dell’Abitare, finanziat - facebook.com Vai su Facebook
Al centro dei lavori dell'esecutivo #CislSicilia la #MaratonaPerLaPace. Il segr gen @leonardolapiana "Nell'isola si svolgeranno varie iniziative sia a livello regionale sia a livello territoriale. Dalla Sicilia grande segnale di attenzione e di partecipazione verso te - X Vai su X