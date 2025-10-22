Lavori in centro si muovono un' autopompa e una betoniera | strada chiusa due giorni

Lavori in centro storico. Nella giornata di giovedì 23 e venerdì 24 dalle 9 alle 12.30 via Boldini sarà chiusa al transito (eccetto autorizzati) nel tratto compreso tra corso della Giovecca e via Filippo de Pisis, per operazioni di movimentazione di un'autopompa e una betoniera per lavori edili. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it