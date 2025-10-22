Lavori alla rete idrica frazioni senz' acqua

Casertanews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borghi collinari di Caserta senz'acqua per interventi di manutenzione. Ad annunciare i lavori è la Nepta, società che si occupa dell'erogazione idrica nel Capoluogo. Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, si renderà dunque necessaria la sospensione idrica: dalle 9 alle 12. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

lavori rete idrica frazioniInterruzione idrica a Caserta il 28 ottobre. Orari e frazioni coinvolte per i lavori Nepta - Scopri orari e frazioni di Caserta Vecchia, San Leucio e altre coinvolte. casertaweb.com scrive

CASERTA - Lavori alla condotta, niente acqua in 7 frazioni ECCO QUALI e QUANDO - Nepta informa che nella giornata di martedì 28 ottobre sarà necessario eseguire due interventi di manutenzione finalizzati ad accrescere ulteriormente l’efficienza del servizio. Lo riporta casertafocus.net

lavori rete idrica frazioniFaedis, intervento urgente sulla rete idrica il 14 ottobre: stop all’acqua. Le zone interessate - Interruzioni in centro e frazioni, servizio ripristinato nel pomeriggio. nordest24.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavori Rete Idrica Frazioni