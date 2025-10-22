Lavori al Franchi slitta la data di completamento della Fiesole | Non sarà pronta per il Centenario

Firenze, 22 ottobre 2025 – I tifosi della Fiorentina non potranno festeggiare il Centenario in Curva Fiesole. E’ quanto emerge da una nota di Palazzo Vecchio, che parla di slittamento dei lavori di rifacimento della curva a inizio 2027 (e non ad agosto 2026 come inizialmente previsto). I motivi sono da ricercare in alcune criticità emerse durante il primo lotto dei lavori in corso allo stadio Artemio Franchi. Questo non modificherà la data di completamento del futuro impianto – prevista per il 2029 – ma il nuovo cronoprogramma è una sorta di doccia gelata per tutti quei tifosi che speravano di poter tornare in Fiesole nel 2026, a cento anni esatti dalla fondazione della Fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori al Franchi, slitta la data di completamento della Fiesole: “Non sarà pronta per il Centenario”

