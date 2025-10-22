Lavori al Franchi la replica della Fiorentina | Dispiaciuti e sorpresi Pronti a rivalutare il coinvolgimento del club

Firenze, 22 ottobre 2025 – Slittano i lavori al Franchi e con il nuovo cronoprogramma la curva Fiesole non sarà pronta per l’anno del centenario. Tanto è bastato per innescare la reazione della Fiorentina, che attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito torna a mettere in discussione il coinvolgimento (economico) nel progetto e lascia presagire che nella seconda parte dei lavori la squadra possa giocare alcuni mesi lontano da Firenze. Lavori al Franchi, slitta la data di completamento della Fiesole: “Non sarà pronta per il Centenario” Un vero e proprio pasticcio che non lascia tranquilli i tifosi, anche se il club fa sapere che il Comune aveva preventivamente informato su quanto comunicato nel pomeriggio di oggi, 22 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

