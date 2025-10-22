Lavoratori di Nausicaa Cgil chiede un tavolo
Il servizio nelle scuole del personale di Nausicaa in occasione delle allerte meteo va rivisto. Di questo non ha dubbi Alessio Menconi, il segretario generale della Funzione pubblica della Cgil. "Da tempo le emergenze climatiche sono sempre più frequenti e generano disagio per chi lavora nei servizi sospesi - scrive Menconi -. Più volte abbiamo affrontato il problema a seguito delle ordinanze comunali di chiusura dei servizi, delle giornate lavorative perse dai dipendenti dell’azienda partecipata. Nonostante questo, anche questa volta si è creato il caos tra lavoratori che non sapevano se dovessero raggiungere il luogo di lavoro o meno per svolgere altri tipi di attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
