L' autore padovano Massimiliano Zorzi torna in libreria con L' occhio sinistro di Dio

“L’occhio sinistro di Dio” Impiccato lo chiamano, da quando, appena ragazzino, una banda di teppisti lo ha lasciato a penzolare per il collo da un salice piangente. Appeso a quell’albero, tuttavia, la sua vita è cambiata per sempre, legata a qualcosa a cui è difficile dare un nome. Sarà un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it