L' autore padovano Massimiliano Zorzi torna in libreria con L' occhio sinistro di Dio
“L’occhio sinistro di Dio” Impiccato lo chiamano, da quando, appena ragazzino, una banda di teppisti lo ha lasciato a penzolare per il collo da un salice piangente. Appeso a quell’albero, tuttavia, la sua vita è cambiata per sempre, legata a qualcosa a cui è difficile dare un nome. Sarà un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Calcio Padova / Perrotta, autore del gol vittoria a Catanzaro, svela: “Adesso il Papu mi chiama...” - facebook.com Vai su Facebook