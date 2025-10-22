L’Autocrazia SpA unisce i tiranni del mondo in una guerra contro l’ordine liberale

Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine 0225 – “Tempi Impazziti”, ordinabile qui. Ogni giorno, da tre anni e mezzo, le cronache dal fronte ucraino ci ricordano che in Europa è in corso una guerra di invasione. Con l’offensiva contro l’Ucraina, Vladimir Putin non sta solo reclamando il territorio di uno Stato sovrano che considera suo, sta sfidando l’Europa e l’Occidente per imporre la sua visione del mondo: vuole dimostrare che il suo regime è più efficiente, più forte e più stabile delle democrazie, limitate da pesi e contrappesi istituzionali. È un atteggiamento che può appartenere solo al tiranno di una grande potenza revisionista, con una visione distorta del mondo e della storia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

