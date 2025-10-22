Lautaro Martínez trascina l’Inter in Champions League | numeri da top assoluto

Inter News 24 Lautaro Martínez, grande prova del centravanti argentino che trascina i suoi compagni alla vittoria: le ultime sul capitano nerazzurro. Lautaro Martínez continua a essere il protagonista indiscusso della Champions League per l’Inter, segnando anche contro l’Union Saint-Gilloise e portando a 11 gol in 10 partite nelle ultime uscite europee. Una media straordinaria di oltre un gol a partita che conferma la sua forma impressionante e la sua capacità di essere decisivo nelle partite che contano. Il suo filotto di gol è iniziato il 22 gennaio 2025, con un gol contro lo Sparta Praga e ha visto un picco con la tripletta al Monaco e due centri contro il Bayern Monaco, oltre al gol fondamentale nella semifinale di ritorno contro il Barcellona. 🔗 Leggi su Internews24.com

