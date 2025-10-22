Lautaro Inter l’argentino continua a macinare record | preso Meazza e ora il nuovo obiettivo…

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. La rete segnata da Lautaro Martinez nella serata di Bruxelles contro l’ Union Saint-Gilloise non è soltanto l’ennesimo sigillo in una stagione di altissimo livello, ma anche un passo ulteriore nella scalata dell’argentino nella storia dell’ Inter. Come evidenziato da Tuttosport, il capitano nerazzurro ha infatti aggiornato ancora una volta le proprie statistiche personali: quello realizzato in Belgio è il gol numero 159 complessivo con la maglia dell’Inter, traguardo che lo porta a sole due lunghezze da Sandro Mazzola nella classifica marcatori di tutti i tempi del club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, l’argentino continua a macinare record: preso Meazza e ora il nuovo obiettivo…

