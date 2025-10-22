laure beccuau la procuratrice di parigi afferma che il furto del louvre vale 88 milioni di euro

Laure Beccuau, la procuratrice di Parigi, ha rivelato il valore (solo finanziario) dei gioielli sottratti con il furto del Louvre della scorsa domenica. Infatti, ha spiegato che gli otto gioielli della Corona di Francia sottratti. Ha infatti affermato che fino ad ora è stato stabilito il solo valore economico. “La somma è estremamente spettacolare, ma non ha nulla di parallelo o comparabile al danno storico “. A valutare il danno è stato il curatore del museo, che ha quantificato il bottino in base al mercato dei preziosi. Il furto del Louvre vale (economicamente) 88 milioni. Nell’intervista con la stampa, la procuratrice è comunque stata ben sincera ed onesta nei confronti delle intenzioni della banda di ladri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

