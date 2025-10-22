Laura Chiatti parla della sua recente diagnosi di ADHD | Non siamo sbagliati Siamo solo fatti di luce e intermittenze e in quelle intermittenze a volte c’è la parte più vera di noi

L'attrice umbra e due volte mamma ha condiviso in un post Instagram la sua esperienza di persona con disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Tra fragilità, sensibilità e creatività, andando oltre le (facili) etichette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Laura Chiatti parla della sua recente diagnosi di ADHD: «Non siamo sbagliati. Siamo solo fatti di luce e intermittenze, e in quelle intermittenze, a volte, c’è la parte più vera di noi»

