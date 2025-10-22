Laura Chiatti | Convivo con l’ADHD Non siamo sbagliati siamo solo fatti di luce e intermittenze

L’attrice Laura Chiatti ha condiviso sui social un aspetto inedito della sua vita. In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, l’interprete ha rivelato di aver scoperto di avere l’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ovvero Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività). “Non è semplice per me – scrive Laura Chiatti – Chi mi conosce sa che non amo raccontare troppo della mia vita privata, ma questa volta ho sentito il bisogno, quasi il dovere, di condividere anche questi aspetti. Quelli meno ‘scenici’, quelli in cui la performance che ci viene sempre richiesta, ormai quasi imposta, lascia spazio alla fragilità, alla fatica, alla verità”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Laura Chiatti: “Convivo con l’ADHD. Non siamo sbagliati, siamo solo fatti di luce e intermittenze”

