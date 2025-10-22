Laura Chiatti | Convivo con l’ADHD Non siamo sbagliati siamo solo fatti di luce e intermittenze

Tpi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice Laura Chiatti ha condiviso sui social un aspetto inedito della sua vita. In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, l’interprete ha rivelato di aver scoperto di avere l’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ovvero Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività). “Non è semplice per me – scrive Laura Chiatti – Chi mi conosce sa che non amo raccontare troppo della mia vita privata, ma questa volta ho sentito il bisogno, quasi il dovere, di condividere anche questi aspetti. Quelli meno ‘scenici’, quelli in cui la performance che ci viene sempre richiesta, ormai quasi imposta, lascia spazio alla fragilità, alla fatica, alla verità”. 🔗 Leggi su Tpi.it

laura chiatti convivo con l8217adhd non siamo sbagliati siamo solo fatti di luce e intermittenze

© Tpi.it - Laura Chiatti: “Convivo con l’ADHD. Non siamo sbagliati, siamo solo fatti di luce e intermittenze”

Altre letture consigliate

laura chiatti convivo l8217adhdLaura Chiatti: “Convivo con l’ADHD. Non siamo sbagliati, siamo solo fatti di luce e intermittenze” - In un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, infatti, l’interprete ha rivelato di aver scoperto di avere l’ ... Segnala tpi.it

laura chiatti convivo l8217adhdLaura Chiatti parla della sua recente diagnosi di ADHD: «Non siamo sbagliati. Siamo solo fatti di luce e intermittenze, e in quelle intermittenze, a volte, c’è la parte ... - L'attrice umbra e due volte mamma ha condiviso in un post Instagram la sua esperienza di persona con disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Da vanityfair.it

laura chiatti convivo l8217adhd“Convivo con l’ADHD, insieme a dislessia e disgrafia. Non siamo sbagliati, siamo solo fatti di luce e intermittenze”: così Laura Chiatti - L'attrice si racconta su Instagram: "Non siamo sbagliati, siamo fatti di luce e intermittenze, è lì la parte più vera di noi" ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Laura Chiatti Convivo L8217adhd