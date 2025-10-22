L' attrice - protagonista della serie Rai La Preside - sfoggia un look sensuale ed elegante firmato The Attico alla Festa del Cinema di Roma
E leganza, classe, potere, seduzione. L’abito firmato The Attico di Luisa Ranieri parla senza essere interpellato. L’attrice, protagonista della serie Rai La Preside, lo ha sfoggiato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025. Un look androgino che fonde rigore e disordine, firmato dal brand partenopeo di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. Un chiaro omaggio a Napoli, città d’origine sia dell’attrice sia della preside che interpreta nella serie. Al suo fianco, il marito Luca Zingaretti, impeccabile in total black: insieme hanno offerto una raffinatissima immagine di coppia affiatata e complice, anche sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Iodonna.it
