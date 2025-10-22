L' attesa di Daniele Lavia
Prima della festa Mondiale, del trionfo in finale con la Bulgaria, dello splendido 3-0 con la Polonia in semifinale e di un torneo vissuto migliorando di partita in partita, l'Italia ha dovuto affrontare una sconfitta in finale di Nations League molto dura, condita da un infortunio difficile da digerire: quello del suo schiacciatore titolare, Daniele Lavia, vittima di una frattura scomposta al quarto e al quinto dito che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a un percorso riabilitativo faticoso. Lavia quindi è stato costretto a vivere il Mondiale della riconferma da casa, in alcuni momenti temendo addirittura per la sua carriera. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sale l'attesa per il big-match del "Massimino": Catania e Salernitana si ritrovano faccia a faccia dopo 19 anni C'è un precedente speciale giocato proprio il 19 ottobre: ecco come andò a finire nell'approfondimento del nostro Daniele D'Alessandro https://qds.it/c - facebook.com Vai su Facebook
?Serie C, in attesa del Vicenza l'Inter Under 23 sale a -3 dalla vetta - X Vai su X
Trentino mondiale anche senza Lavia: Michieletto in campo - E l’attesa per lo schiaciattore, infortunatosi questa estate in Nazionale, potrebbe andare oltre novembre ,come era stato im ... Da tuttosport.com
Come sta Daniele Lavia? Il recupero ritarda. Quando torna a giocare? Da Re: “Contenzioso con la Federazione” - Daniele Lavia non ha potuto partecipare ai Mondiali 2025 di volley maschile a causa di un brutto infortunio occorso durante la fase di preparazione per la ... Secondo oasport.it
Superlega al via: Perugia vuol riprendersi lo scudetto, Trento con l'incognita Lavia, Civitanova e Verona per stupire - La Superlega riparte con l'ennesima sfida che metterà di fronte Trento e Perugia, che hanno vinto gli ultimi 3 campionati. Lo riporta sport.virgilio.it