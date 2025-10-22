L' attesa di Daniele Lavia

Ultimouomo.com | 22 ott 2025

Prima della festa Mondiale, del trionfo in finale con la Bulgaria, dello splendido 3-0 con la Polonia in semifinale e di un torneo vissuto migliorando di partita in partita, l'Italia ha dovuto affrontare una sconfitta in finale di Nations League molto dura, condita da un infortunio difficile da digerire: quello del suo schiacciatore titolare, Daniele Lavia, vittima di una frattura scomposta al quarto e al quinto dito che lo ha costretto a un intervento chirurgico e a un percorso riabilitativo faticoso. Lavia quindi è stato costretto a vivere il Mondiale della riconferma da casa, in alcuni momenti temendo addirittura per la sua carriera. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

l attesa di daniele lavia

© Ultimouomo.com - L'attesa di Daniele Lavia

