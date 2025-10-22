L' attacco di Augias contro Sinner | ecco cos' ha detto
Nella rubrica Posta e risposta, lo spazio sul quotidiano La Repubblica gestito dal giornalista Francesco Merlo, un'altra penna progressista come quella di Corrado Augias interviene a gamba tesa su Jannik Sinner e, in particolare, sulla decisione del tennista di non partecipare alla Coppa Davis. Una scelta che ha scatenato le critiche serrate da parte degli opinionisti e, in particolar modo, dello stesso Augias. "Caro Merlo, qualche tempo fa scrissi una nota in cui tra l’altro definivo Jannik Sinner un italiano riluttante'. Ricevetti una robusta dose di vituperi anche se riconoscevo al giovane campione non solo una eccezionale tenuta atletica, e questo va da sé, ma una gentilezza in campo e ai margini del campo, rara in quello sport dove abbondano i tipi maleducati o collerici ”, scrive Augias a Merlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Corrado Augias ha le idee chiare sull'immunità a Ilaria Salis. Le sue parole a DiMartedì. #CorradoAugias #TV #IlariaSalis #dimartedì Vai su Facebook
L'attacco di Augias contro Sinner: ecco cos'ha detto - Nella rubrica Posta e risposta, lo spazio sul quotidiano La Repubblica gestito dal giornalista Francesco Merlo, un'altra penna progressista come quella di Corrado Augias interviene a gamba tesa su ... Si legge su ilgiornale.it
“Sinner? Vi dico io chi è!”. Il doppio insulto di Corrado Augias al campione - Il forfait di Jannik Sinner alla Coppa Davis continua ad accendere il dibattito pubblico, non solo tra gli appassionati di tennis ma anche tra gli ... Segnala thesocialpost.it
Bruno Vespa scambia Alcaraz con... Alvarez. Poi attacca Sinner: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui?" - Anche Bruno Vespa non ha resistito alla tentazione di commentare la rinuncia di Sinner in Davis. Come scrive sport.virgilio.it