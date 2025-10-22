Bergamo. L’ Atalanta traccia un’altra X sul suo calendario, la terza consecutiva in altrettante gare interne: Como, Lazio e ora anche Slavia Praga escono dalla New Balance Arena con un punto che sta loro bene, ma meno ai padroni di casa. Perché il copione si ricalca in loop. La Dea ha fasi di gioco importanti in cui crea occasioni in serie, ma non le concretizza. E poi finisce per doversi accontentare, quando invece ai famosi ‘punti’ della boxe meriterebbe di vincere. Il calcio però è altro: è fatto di momenti, capacità di capirli. E quella differenza di energia che si sentiva nei minuti finali del match contro il Brugge stavolta non si percepisce allo stesso modo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’Atalanta spreca, lo Slavia ringrazia: 0-0 a Bergamo, terzo pari di fila in casa